Вернблум: ЦСКА — «Спартак» — главное противостояние в российском футболе

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул важность предстоящего матча шестого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на всё, чтобы победить», — приводит слова шведского футболиста пресс-служба «армейцев».
Напомним, что матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня,12 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи в 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
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