Хави Гарсия в субботу прибудет в Севилью для завершения перехода в «Бетис»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия в субботу прилетит в Севилью для завершения перехода в «Бетис», сообщает AS.
30-летний футболист должен будет пройти медицинское обследование, и, если не возникнет никаких проблем, он подпишет четырёхлетний контракт с «Бетисом».
Ранее испанские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит около € 1,5 млн.
Напомним, что в «Зенит» воспитанник «Реала» перешёл из «Манчестер Сити» летом 2014 года.
Место в стартовом составе петербургской команды Хави Гарсия потерял после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини.