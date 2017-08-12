Клопп: уход Месси из «Барселоны» за € 300 млн теперь кажется возможным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что после трансфера форварда Неймара в «ПСЖ» стоимостью € 222 млн теперь уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» перестал казаться невозможным. В контракте аргентинца с каталонским клубом прописана сумма отступных в размере € 300 млн.
«Раньше это казалось невозможным. В контракте Месси с «Барселоной» прописана сумма отступных в размере € 300 млн. За месяц всё изменилось, и теперь развитие событий с выкупом его контракта уже кажется возможным. Хотя до этого такая сумма вызывала возмущение. «Барселона» установила эту сумму отступных в контракте случайным образом. Кто бы мог подумать, что кто-то может заплатить € 300 млн? Теперь же это может случиться», – цитирует Клоппа Goal со ссылкой на DAZN.