Навас: «Реал» не должен думать, что «Барселона» стала слабее с уходом Неймара

Голкипер «Реала» Кейлор Навас в преддверии первого матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» высказал мнение, что мадридский клуб не должен расслабляться в связи с уходом из стана сине-гранатовых в «ПСЖ» нападающего Неймара.
«Талант Неймара не является секретом, но мы не можем думать, что „Барселона“ слабее без него. Футболист, который заменит Неймара на его позиции, будет играть с таким же желанием и не будет слабее", — заявил вратарь мадридской команды, слова которого приводит Marca.
Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится на стадионе «Камп Ноу» 13 августа. Начало — в 23:00 мск.
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