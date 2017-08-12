Хави Гарсия прибыл в Севилью для перехода в «Бетис»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, как и ожидалось, сегодня, 12 августа, прилетел в Севилью для завершения перехода в «Бетис».
Фотографию футболиста в аэропорту опубликовал «твиттер» betisweb.com. 30-летний хавбек должен будет пройти медицинское обследование, и, если не возникнет никаких проблем, он подпишет четырёхлетний контракт с «Бетисом». Ранее испанские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит около € 1,5 млн.
Место в стартовом составе петербургской команды воспитанник «Реала» потерял после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини.