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Киевские и одесские фанаты подрались из-за отношений со «Спартаком»

12 августа 2017, суббота. 15:48 Футбол

Киевские и одесские фанаты устроили массовую драку возле стадиона «Олимпийский» в центре Киева, сообщает LB.ua.

По информации издания, три года назад футбольные ультрас Украины объявили бессрочное перемирие. Однако вечером 11 августа возле стадиона «Олимпийский» произошла массовая драка фанатов, которую пришлось разгонять полиции.

Отмечается, что на минувшей неделе киевские фанаты решили объявить войну одесситам, потому что те якобы продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами «Спартака».

Посмотреть видео массовой драки можно в «Фейсбуке». Внимание! В видеоматериале содержится нецензурная лексика и сцены насилия.

Фанаты «Спартака» устроили погром на стадионе «Санкт-Петербург». Видео
Источник: LB.ua Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Болельщики — Футбол Драки
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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