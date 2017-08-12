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Селихов, Глушаков и Пашалич – в стартовом составе «Спартака» на дерби с ЦСКА

12 августа 2017, суббота. 16:18 Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на гостевой матч шестого тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 12 августа. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В стартовом составе с первых минут на поле выйдут Денис Глушаков и новичок команды Марио Пашалич, а место в воротах займёт Александр Селихов.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Боккетти, Ещенко, Щербаков, Тигиев, Самсонов, Ананидзе, Попов, Мельгарехо, Бакаев, Давыдов, Кутепов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Александр Селихов Денис Глушаков Марио Пашалич
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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