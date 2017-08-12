Трабукки: интерес «Спартака» к Гараю и Луану — это больше, чем слухи

Итальянский футбольный агент Марко Трабукки поделился информацией об усилении «Спартака» этим летом.
«Почему ЦСКА и «Спартак» не активны на трансферном рынке? Зато «Зенит» очень активно себя ведёт. В ЦСКА открыто объявили, что не собираются много вкладывать в это трансферное окно, и это неудивительно. А от «Спартака», думаю, стоит ждать трансферов ближе к концу августа, когда цены становятся более разумными. Этим летом мы видим, что происходит в плане трансферов, устанавливаются рекорды, поэтому в Европе средний футболист стоит сейчас под 30 миллионов.
Это очень сложно. Очень сложно соперничать сейчас с европейскими командами. Но в «Спартак» ещё кто-то придёт, конечно. И не один футболист. Интерес к Эсекьелю Гараю и Луану? Это больше, чем слухи», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Наш футбол».