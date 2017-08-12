Нигматуллин: сильно разочарован вторым голом, у Селихова игра с ЦСКА шла хорошо

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1).
«Мне понравился матч, но не понравился результат, так как я переживаю за «Спартак». В первом голе мне ничего непонятно, я увидел визуальный офсайд, но в этом пусть разбираются вышестоящие органы. Во втором, наверное, все налетят на Александра Селихова, так как очень высока была цена ошибки. Я сильно разочарован вторым пропущенным голом, тем более у Селихова игра складывалась хорошо. Думаю, небольшой рикошет повлиял на то, что Селихов пропустил гол.
Всё равно поддерживаю Артёма Реброва и Александра Селихова. Если вратарь пропускает гол по своей ошибке, то не стоит сразу же брать вину на себя: нужно сделать выводы, проанализировать и идти дальше», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чепионата» Мурадом Давыдовым.
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.