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ЦСКА — «Спартак» — 2:1. Видеообзор московского дерби

12 августа 2017, суббота. 20:52 Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».

В дебюте второго тайма Квинси Промес отдал пас на Лоренсо Мельгарехо, тот сразу выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Марио Пашалич пробил низом. Мяч рикошетом от ноги Василия Березуцкого влетел в нижний угол.

На 83-й минуте Александр Головин ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Георгий Щенников внёс мяч в пустые ворота. Минуту спустя спартаковцы обрезались в центре поля, Витиньо прорвался по центру и пробил метров с 25, мяч скакнул перед Александром Селиховым и влетел в ворота «Спартака».

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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