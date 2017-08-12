ЦСКА — «Спартак» — 2:1. Видеообзор московского дерби

ЦСКА победил «Спартак» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «армейцев».
В дебюте второго тайма Квинси Промес отдал пас на Лоренсо Мельгарехо, тот сразу выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Марио Пашалич пробил низом. Мяч рикошетом от ноги Василия Березуцкого влетел в нижний угол.
На 83-й минуте Александр Головин ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Георгий Щенников внёс мяч в пустые ворота. Минуту спустя спартаковцы обрезались в центре поля, Витиньо прорвался по центру и пробил метров с 25, мяч скакнул перед Александром Селиховым и влетел в ворота «Спартака».
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.