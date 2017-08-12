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Конте: я не беспокоюсь после поражения, все в «Челси» верят в то, что делают

12 августа 2017, суббота. 21:37 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура АПЛ с «Бёрнли» и ответил на вопрос о форварде Альваро Морате. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Сегодняшний матч оставил двоякое впечатление: отрицательное — после первого тайма и положительное — во втором. Теперь нам предстоит много работать, и мы готовы к этому. Это единственное, что мы можем сделать. Я не беспокоюсь, поскольку все мы верим в то, что делаем. Сегодня у нас было трое травмированных, Мозес отбывал дисквалификацию. Не знаю, успеет ли Педро восстановиться к следующей игре, но, в любом случае, нам придётся обойтись без дисквалифицированных Кэхилла и Фабрегаса.

Думаю, у Альваро отличный плацдарм для дальнейшего улучшения. Он много и очень плодотворно работает, чтобы максимально быстро набрать форму и адаптироваться к нашему стилю футбола. Сегодня он сумел отличиться и провёл очень хорошую игру", — цитирует Конте сайт «Челси».

Конте: удаление Кэхилла стало ключевым, но я не хочу говорить о судьях
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Челси Альваро Мората Антонио Конте
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
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