Конте: я не беспокоюсь после поражения, все в «Челси» верят в то, что делают

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура АПЛ с «Бёрнли» и ответил на вопрос о форварде Альваро Морате. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
«Сегодняшний матч оставил двоякое впечатление: отрицательное — после первого тайма и положительное — во втором. Теперь нам предстоит много работать, и мы готовы к этому. Это единственное, что мы можем сделать. Я не беспокоюсь, поскольку все мы верим в то, что делаем. Сегодня у нас было трое травмированных, Мозес отбывал дисквалификацию. Не знаю, успеет ли Педро восстановиться к следующей игре, но, в любом случае, нам придётся обойтись без дисквалифицированных Кэхилла и Фабрегаса.
Думаю, у Альваро отличный плацдарм для дальнейшего улучшения. Он много и очень плодотворно работает, чтобы максимально быстро набрать форму и адаптироваться к нашему стилю футбола. Сегодня он сумел отличиться и провёл очень хорошую игру", — цитирует Конте сайт «Челси».