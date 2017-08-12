Уроженец Якутии стал капитаном «Ганновера»

Полузащитник Эдгар Приб, родившийся в российском городе Нерюнгри (Якутия) и являющийся гражданином Германии, назначен новым капитаном «Ганновера», вышедшего в первую Бундеслигу по итогам прошлого сезона, сообщается на сайте немецкого клуба.
«Я подчёркивал это не один раз: после четырёх лет в „Ганновере“ я на сто процентов идентифицирую себя с этим клубом. Капитанская повязка является для меня огромной честью. Разумеется, это также большая ответственность», — отметил Приб.
27-летний хавбек в возрасте двух лет переехал с родителями из России в Германию, в город Фюрт. Он является воспитанником клуба «Гройтер Фюрт», а в «Ганновер» перешёл летом 2013 года примерно за € 2,5 млн.
Фотографию Эдгара Приба можно посмотреть в «Инстаграме».
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