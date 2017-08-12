Жулиано официально подписал контракт с «Фенербахче» на четыре года

«Фенербахче» подтвердил переход полузащитника Жулиано из «Зенита». Бразильский футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года, информирует официальный сайт турецкого клуба.
Жулиано присоединился к сине-бело-голубым в августе 2016-го, провёл 42 матча, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач. По итогам сезона-2016/17 Жулиано стал лучшим бомбардиром «Зенита» и самым результативным футболистом Лиги Европы УЕФА.
Фото доступно на официальной странице ФК «Фенербахче» в социальной сети «Твиттер».
«Зенит» объявил о переходе Жулиано в «Фенербахче»