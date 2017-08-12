Гвардиола: доволен новыми игроками, но «Сити» нужно улучшать игру в атаке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о победе над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в матче первого тура чемпионата Англии.
«У нас были хорошие шансы на первых минутах. Мы контролировали контратаки соперника и не допустили ни одного момента у своих ворот. Тем не менее нам нужно улучшать игру в атаке.
Выиграть первый матч — это самое важное. Я очень доволен новыми игроками. Хочу поблагодарить клуб за их приход. Нужно продолжать делать то, что мы делали в последних трёх матчах предсезонки", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с победы над «Брайтон энд Хоув Альбион»