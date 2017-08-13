Пике: «Барселона» уверена в том, что выиграет Суперкубок Испании

Защитник «Барселоны» Херард Пике перед первым матчем за Суперкубок Испании с «Реалом» (13 августа) отметил, что игроки каталонского клуба уверены в завоевании трофея.
«Команда чувствует себя хорошо. Мы уверены в том, что выиграем Суперкубок Испании. Любой матч с «Реалом» всегда особенный. Когда ваш соперник выиграл больше, чем вы, нужно изменить ситуацию. Нужно добиться улучшения качества игры и результатов.
Клуб не потерял свою силу. Если мы сумеем заполучить новых игроков, то усилим команду и сделаем скамейку клуба мощнее", — цитирует Пике сайт «Барселоны».
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