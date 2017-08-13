«Бешикташ» согласовал с киевским «Динамо» условия трансфера Виды

«Бешикташ» согласовал с киевским «Динамо» условия перехода защитника Домагоя Виды в турецкий клуб, сообщает Fanatik. За трансфер 28-летнего хорвата «Бешикташ» заплатит € 2 млн. Контракт с защитником будет подписан по схеме «2+1». Ожидается, что Вида прибудет в Стамбул для подписания соглашения 13 или 14 августа.
Контракт хорватского футболиста с «Динамо» рассчитан до 31 декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что после вылета киевлян из Лиги чемпионов после поражения от «Янг Бойз» Вида принял решение сменить клуб.