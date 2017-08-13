Маурисио Перейра – лучший игрок «Краснодара» в июле по версии болельщиков

Полузащитник Маурисио Перейра был признан лучшим игроком июля в составе «Краснодара» по итогам голосования болельщиков, проходившего на официальном сайте клуба. 27-летний уругвайский футболист набрал 35,7 % голосов.
В июле Перейра отметился голевой передачей в матче российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1) и голом в игре с «Тосно» (2:0).
Вторым стал голкипер Андрей Синицын (24,1 %), а третьим капитан «быков» защитник Андреас Гранквист (16 %). Всего в голосовании приняло участие около 1000 человек.
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