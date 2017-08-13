«Интер» проявляет интерес к потенциальному новичку «Зенита» Ригони

За ситуацией с переходом в «Зенит» полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони следят в Италии.
Несмотря на то, что петербургский клуб достиг принципиального соглашения по трансферу 24-летнего футболиста, переход до сих пор не состоялся, так как стороны имеют расхождения относительно финансовых аспектов. По информации Calciomercato.it, интерес к Ригони проявляет «Интер», который недавно запросил информацию о футболисте. При этом официального предложения итальянский клуб не делал. За ситуацией также следит «Наполи».
В «Индепендьенте» дали понять, что трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться