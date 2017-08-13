Невилл: слова Роуза о трансферах «Тоттенхэма» нелепы и непрофессиональны

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игрока «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза за его слова о трансферной политике «шпор».
«Говорить такое в прессе — это просто нелепо и непрофессионально. Если ты пытаешься прорекламировать себя другим клубам, то такие слова вряд ли их поразят. Я знаю Роуза, он фантастический игрок, но допустил ошибку. Тот, кто посоветовал ему сказать такое, поступил глупо. Кто-то скажет, что это были честные слова, но нужно идти по профессиональному пути», — цитирует Невилла Sky Sports.
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