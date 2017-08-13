Маммана: хочу стать защитником уровня Пуйоля или Пике

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о личных целях в футболе, а также поведал о своём детстве в Аргентине.
«Меня называли защитником будущего? Конечно, лестные отзывы были приятны, но я никогда не задирал носа. Хочу стать защитником уровня Карлеса Пуйоля или Херарда Пике и много работаю для этого.
Каким было моё детство? Я вырос в неспокойном районе, но очень люблю это место. Там мой дом, там я родился и жил до девяти лет. Мы дружили вместе – я, Дриусси, Паредес и Краневиттер, с которым познакомился чуть позже. Давным-давно начали общаться, поэтому особенно приятно, что вся наша компания собралась в «Зените», — сказал Маммана в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Полное интервью Мамманы читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.