«Локомотив» намерен приобрести форварда «Эшторила» Клебера

«Локомотив» интересуется нападающим «Эшторила» Клебером, сообщает Record. «Железнодорожники» направили своего представителя на матч первого тура чемпионата Португалии «Порту» — «Эшторил» (4:0), который прошёл в среду, 9 августа. Скаут москвичей остался доволен игрой 27-летнего футболиста.
По данным издания, «Локомотив» в ближайшее время готовится сделать «Эшторилу» официальное предложение о трансфере Клебера.
В прошлом сезоне бразилец отметился 8 голами в 26 матчах чемпионата Португалии. До перехода в «Эшторил» Клебер защищал цвета «Порту», «Маритиму», «Бэйцзин Гоань», «Палмейраса» и «Атлетико Минейро».
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