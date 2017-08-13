Поддубский: обидно пропускать на последних минутах, но счёт закономерен

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский дал комментарий относительно прошедшего матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».
Встреча в Хабаровске завершилась вничью со счётом 1:1. На 82-й минуте Венцислав Христов вывел хозяев вперёд, а Мийо Цакташ на второй компенсированной минуте счёт сравнял, благодаря чему команда из Казани спаслась от поражения.
«Была обоюдно равная игра с голевыми моментами. Обидно пропускать на последних минутах, но счёт закономерен», — заявил Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».
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