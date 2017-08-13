«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в молодёжном первенстве

В матче шестого тура молодёжного первенства России «Зенит» на своём поле одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Ахматом».
Гости открыли счёт на 22-й минуте, когда точным ударом отметился Турпал-Али Мальсагов. Незадолго до конца первого тайма «Ахмат» остался вдесятером — Абубакар Кадыров получил красную карточку. Сравнять счёт хозяева сумели на 60-й минуте — автором гола стал Максим Бачинский. Победный мяч у «Зенита» на 83-й минуте забил Иван Тарасов.
С таблицей молодёжного чемпионата можно ознакомиться на «Чемпионате».