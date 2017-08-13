Бэйл потратит £ 500 тыс. на охрану дома из-за освобождения отца своей невесты

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл потратит £ 500 тыс. на охрану своего дома в Уэльсе из-за освобождения из тюрьмы отца своей невесты Эммы. Об этом пишет The Sun.
Отец невесты Бэйла Мартин Райс-Джонс провёл в тюрьме в США пять лет по обвинению в мошенничестве с инвестициями. Семья валлийского футболиста опасается, что кто-нибудь из пострадавших в результате действий Райс-Джонса может попытаться отомстить ему.
Сообщается, что в число сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дома Бэйла и его семьи, войдут бывшие члены элитного специального подразделения вооруженных сил Великобритании.
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