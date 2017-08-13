Сольбаккен: предложение «Рубина» по Сигурдссону было сумасшедшим

Главный тренер датского клуба «Копенгаген» Столе Сольбаккен рассказал, как этим летом его клуб пытался приобрести защитника «Фулхэма» Рагнара Сигурдссона, который в итоге перешёл в казанский «Рубин» на правах аренды. Исландский футболист выступал в составе «Копенгагена» с 2011 по 2014 год.
«Было предчувствие, что вернуть в клуб Сигурдссона будет сложно, но мы решили попробовать. Он хотел перейти к нам, но это не помогло. Рагнар получил сумасшедшее предложение, которое он не мог отклонить. Они предложили ему в четыре раза больше, чем это могли сделать мы», — цитирует Сольбаккена Ekstra Bladet.
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