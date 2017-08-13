Куман: Руни доказывает, что и сейчас является одним из лучших на своей позиции

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман после победы над «Сток Сити» в матче первого тура чемпионата Англии похвалил форварда Уэйна Руни, забившего единственный мяч. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 1:0.
«Руни доказывает, что по-прежнему является одним из лучших на своей позиции. Он обращался с мячом на другом уровне — не так, как это делали другие участники матча. Уэйн принимал правильные решения и забил победный гол — о чём его ещё можно было просить?
Руни даёт команде именно то, чего мы от него ждём. Умный футбол и использование моментов — это и есть опыт", — цитирует Кумана сайт «Эвертона».
Видео гола доступно в «Твиттере».