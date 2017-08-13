Сёмин: то, что «Локомотиву» нужно усиление, ясно всем

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поражения в матче шестого тура РФПЛ с «Тосно» и ответил на вопрос о возможном усилении. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Железнодорожники» потерпели первое поражение в турнире.
«Претензии ко всем нам есть, потому что мы проиграли. Пропустив этот нелепый рикошет, мы перешли на навал, неправильно играли, ведь у команды «Тосно» много высокорослых игроков, они весь воздух выиграли. Нам нужно было играть через фланги и в пас, как мы умеем.
Нужно ли команде усиление? То, что команде нужно усиление, ясно всем невооружённым взглядом», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
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