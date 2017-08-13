Парфёнов: Заболотный доигрывал с «Локо» через боль, ему футбольный бог вернул

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Железнодорожники» потерпели первое поражение в турнире.
«Наша общая победа. Надо поблагодарить ребят за то, что дотерпели. Где-то нам повезло, но в футболе так бывает. Когда ты терпишь, тебе везёт. Были матчи, когда нам не везло, хотя делали всё правильно. Сегодня повезло. Было понятно, что здесь будет тяжело, и мы это ощутили.
Антон Заболотный доигрывал матч через боль? Он молодец, как и все. Дотерпел. Ему футбольный бог вернул», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео гола Заболотного доступно в «твиттере» РФПЛ.