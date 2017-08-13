Рыбусь – о проигрыше «Тосно»: сегодня был не наш день, но сейчас это уже история

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:2) в матче 6-го тура РФПЛ.
«Первый гол — рикошет, при втором уже все вперёд пошли. Старались атаковать, но ошибка в центре и получили второй гол. По игре мало моментов было, мало движения, не играли в быстрый пас, поэтому проиграли. Не наш день был, но сейчас это уже история, готовимся к игре со «Спартаком». Я не думаю, что переход на атакующую схему во втором тайме привёл к голу. У нас просто много не получалось. Это один матч, будем делать выводы и исправляться. Было много пауз в игре, рваный ритм, но все моменты игровые были. Надо смотреть вперёд. Успешный старт на нас не давил. Будем продолжать работать», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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