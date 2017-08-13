Тихонов: в «Динамо» СПб не выбивают мяч вперёд и не бодаются головами

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы над «Динамо» из Санкт-Петербурга (2:0) в домашнем матче восьмого тура ФНЛ.
" Местами мы смотрелись неплохо. «Динамо» – одна из самых играющих команд ФНЛ. Ребята играют в футбол, я хорошо знаю их тренера. Они не выбивают мяч вперед и не бодаются головами. Еще раз отмечу, что первая лига – очень тяжелый турнир. Посмотрите, как здесь бывают разные результаты. Тут все непредсказуемо и невозможно ничего загадывать", — цитирует Тихонова сайт «Крыльев».
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