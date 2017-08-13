Побегалов: наше дружеское соперничество с Петраковым тянется уже давно

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился впечатлениями от победы над «Томью» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Я думаю, что все согласятся, что сегодня были все атрибуты хорошего футбола ФНЛ – голы, дышащие трибуны, а мы в эти атрибуты добавили волевую победу, какой не добивались на моей памяти в Томске давно. Вспоминается год, когда мы выходили в Премьер-Лигу, мы здесь проиграли, а Валерий Юрьевич Петраков здесь также был главным тренером. Наше соперничество дружеское тянется давно.
Ещё минут за 10-15 минут до конца тайма начинается анализ того, что происходит в первом тайме. А когда идёшь в раздевалку, то тщательно продумываешь слова, с которыми стоит обратиться к ребятам. Это целый ритуал, когда это делать, на каких эмоциях и сколько. Меня очень радует, что с этим составом «Шинника» надо говорить очень мало, чётко, лаконично и только по делу. Здесь заслуга в первую очередь ребят. Они вышли, и у них было огромное желание переломить ход неудачно сложившегося первого тайма, вот на их желании мы и сработали. За 13 минут было забито 4 мяча, один из которых незасчитанный», — цитирует Побегалова сайт ФНЛ.