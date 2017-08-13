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Булыкин: футболисты «Локомотива» бились, но не хватило свежести

13 августа 2017, воскресенье. 21:36 Футбол

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:2) в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.

«Наверное, начался небольшой спад: это было видно с «Рубином», видно и сейчас. У команды не получается забивать в первом тайме, хотя моменты есть. Хорошо играли, а потом пропускаем нелепый гол после рикошета. Но впереди следующий матч, который нужно выигрывать – нам победа нужнее. Посмотрим, как ребята подготовятся к «Спартаку». Сегодня была третья игра за неделю – может, это тоже повлияло на результат.

Сложно сказать, что происходит. Было видно, что ребята хотели победить, но не были заряжены как обычно. Они бились, но не хватило свежести. Повторюсь, что первый гол смазал все планы. Наверное, этим и интересен футбол – выигрывает не всегда тот, кто должен побеждать на бумаге. К сожалению, в этот раз так и получилось.

Конечно, лучше побеждать в каждом матче, но поражения отрезвляют тебя. И к следующей игре ты подходишь с удвоенной концентрацией. Вряд ли кто-то будет готовиться к дерби спустя рукава. Естественно, хочется взять реванш у „Спартака“. Это дерби, и всегда хочется выигрывать. Желаю удачи ребятам», — цитирует Булыкина официальный сайт «Локомотива».

Тренер «Локомотива» Батуренко: в матче с «Тосно» не получилось ничего
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Спартак ФК Тосно Дмитрий Булыкин
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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