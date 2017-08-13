«Зенит» стал самой посещаемой командой 6-го тура РФПЛ

«Зенит» в третий раз за сезон стал самой посещаемой командой по итогам тура российской Премьер-Лиги. За матчем 6-го тура с «Ахматом», у которого «Зенит» выиграл со счётом 4:0, с трибун стадиона «Санкт-Петербург» наблюдали 45 470 зрителей, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Второй показатель был зафиксирован в матче ЦСКА и «Спартака» (24 000 зрителей), третий — «Краснодара» и «Амкара» (17 367).
В общей сложности три матча РФПЛ на стадионе «Санкт-Петербург» увидели 137 113 зрителей. Кроме того, на встрече Лиги Европы с «Бней Иегуда» присутствовали 45 670 болельщиков.
Таким образом, средняя посещаемость стадиона «Санкт-Петербург» после четырех домашних матчей составляет 45 696 зрителей.
«Зенит» благодарит лучших в мире болельщиков за великолепную поддержку и приглашает на ближайшие домашние матчи команды!" — говорится в сообщении.