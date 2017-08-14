Дзагоев: терпение и опыт помогут ЦСКА в первом матче с «Янг Бойз» в ЛЧ

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от первого гостевого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов со швейцарским клубом «Янг Бойз», который состоится 15 августа.
«Матч со «Спартаком» был вчера, а сегодня мы уже готовимся к игре с «Янг Бойз». Все прекрасно всё понимают – остался ещё один раунд для того, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. «Янг Бойз» – команда молодая и дерзкая, первый матч на выезде очень важный. Но у нас достаточно опытная команда. Терпение и опыт, я думаю, нам помогут», — приводится слова игрока на сайте Алана Дзагоева.
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