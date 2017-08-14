Роналду повторил жест Месси при праздновании гола

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду при праздновании гола в ворота «Барселоны» повторил жест форварда каталонцев Лионеля Месси. В первом матче за Суперкубок Испании, который прошёл на «Камп Ноу» и завершился со счётом 3:1 в пользу «сливочных», Роналду отличился на 80-й минуте, после чего снял футболку и продемонстрировал всему стадиону свою фамилию на ней. Этим же способом Месси праздновал гол в ворота «Реала» в матче 33-го тура прошлого чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
К слову, за снятую футболку Роналду получил первую жёлтую карточку, а уже через две минуты был предупреждён повторно и был удалён с поля. Теперь португалец пропустит ответный матч за Суперкубок Испании, который пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» 16 августа.