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Арбелоа: даже 12 человек не смогли победить «Реал»

14 августа 2017, понедельник. 02:33 Футбол

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу «сливочных» над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании. Арбелоа раскритиковал работу арбитра матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеи, который назначил пенальти в ворота мадридцев, а затем удалил нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

«Нам смеются в лицо. Но даже 12 человек не смогли победить „Реал“», — написал Арбелоа на своей странице в «Твиттере».

Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.

«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Альваро Арбелоа Криштиану Роналду
Новости. Футбол
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