Арбелоа: даже 12 человек не смогли победить «Реал»

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу «сливочных» над «Барселоной» (3:1) в первом матче за Суперкубок Испании. Арбелоа раскритиковал работу арбитра матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеи, который назначил пенальти в ворота мадридцев, а затем удалил нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Нам смеются в лицо. Но даже 12 человек не смогли победить „Реал“», — написал Арбелоа на своей странице в «Твиттере».
Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.
«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании