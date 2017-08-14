Шалимов: игроки «Краснодара» много ошибались и пропускали быстрые атаки «Амкара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвёл итоги встречи с «Амкаром» в шестом туре РФПЛ. Соперники не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 1:1.
«В первом тайме мы играли неважно, но всё-таки владели мячом, создали полтора момента, и забили гол, что в принципе должно давать уверенность. Во втором тайме мы должны были владеть преимуществом, но мы его полностью упустили. Мы много ошибались и пропускали быстрые атаки.
Пропустили закономерный гол. Будем восстанавливаться, разбирать игру и готовиться дальше. Ведя в счёте в последних двух играх мы упускали инициативу, наверное, проблема в головах — это не физическая проблема», — сказал Шалимов на послематчевой пресс-конференции.
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