Нападающий «Сельты» Гвидетти сломал ключицу в матче с «Ромой»

Шведский нападающий «Сельты» Йон Гвидетти получил перелом ключицы в товарищеской встрече с «Ромой», пишет испанское издание Marca. Форвард был сбит соперником в штрафной площади на 16-й минуте и неудачно упал на газон. Назначенный пенальти уверенно реализовал Яго Аспас, а Гвидетти был вынужден покинуть поле. О сроках возвращения футболиста в строй в настоящий момент информации нет.
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