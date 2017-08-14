Асенсио считает, что Иско заслужил аплодисменты на стадионе «Камп Ноу»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не поскупился на похвалу в адрес своего партнёра по команде Иско после первого матча розыгрыша Суперкубка Испании с «Барселоной». Играя на выезде, подопечные Зинедина Зидана смогли одержать победу со счётом 3:1. При этом Иско аплодировали на стадионе «Камп Ноу».
«Игра Иско меня не удивляет. Он заслужил аплодисменты, так как каждое его выступление становится чем-то невероятным», — цитирует Асенсио AS.
Ранее приводились слова Зидана об Иско. Французский специалист, в частности, подчеркнул, что ждёт от игрока сборной Испании именно такого футбола.
Ответная игра между этими командами состоится 16 августа.