175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Асенсио считает, что Иско заслужил аплодисменты на стадионе «Камп Ноу»

14 августа 2017, понедельник. 11:34 Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не поскупился на похвалу в адрес своего партнёра по команде Иско после первого матча розыгрыша Суперкубка Испании с «Барселоной». Играя на выезде, подопечные Зинедина Зидана смогли одержать победу со счётом 3:1. При этом Иско аплодировали на стадионе «Камп Ноу».

«Игра Иско меня не удивляет. Он заслужил аплодисменты, так как каждое его выступление становится чем-то невероятным», — цитирует Асенсио AS.

Ранее приводились слова Зидана об Иско. Французский специалист, в частности, подчеркнул, что ждёт от игрока сборной Испании именно такого футбола.

Ответная игра между этими командами состоится 16 августа.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Иско Марко Асенсио
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
11:47 Хави считает, что Коутиньо был бы очень полезен «Барселоне»
11:43 Защитник «Ростова» Ингасон: по европейским меркам РФПЛ — очень сильная лига
11:34 Асенсио считает, что Иско заслужил аплодисменты на стадионе «Камп Ноу»
11:23 Впервые в истории в основе «Краснодара» в РФПЛ вышли два воспитанника клуба
11:16 Дибала: если президент захочет, я останусь в «Ювентусе» навсегда
11:14 Коста: готов провести в Бразилии год не играя, даже если «Челси» не заплатит мне
11:07 Гранквист вышел на второе место по количеству матчей за «Краснодар»
10:55 «Сток Сити» согласовал с «ПСЖ» аренду Хесе
10:51 Агент: заиграет ли Головин в Германии, покажет время, у него контракт с ЦСКА
10:43 Роналду: могу производить впечатление центрфорварда, но никогда им не буду
10:37 «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Таски
10:32 Хёведес не согласен со своим отстранением от должности капитана «Шальке-04»
10:20 ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч с «Янг Бойз»
10:16 Хави: У. Дембеле нужно доказать, что у него менталитет для игры в «Барселоне»
10:09 Кан не считает, что высокая сумма отступных за Неймара вредит футболу
09:58 Бартон: не считаю Клоппа супертренером, он скорее чирлидер для «Ливерпуля»
09:58 Скауты «Боруссии» Д следили за Головиным и Промесом на матче ЦСКА — «Спартак»
09:51 Асенсио: вторую жёлтую карточку Роналду не должны были показывать
09:48 Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра
09:31 «Барселона» 17 августа представит Паулиньо
08:58 Хёнесс: Салихамиджич уже больше углубился в работу, чем Заммер за год
08:56 Нападающий «Сельты» Гвидетти сломал ключицу в матче с «Ромой»
08:47 Рамос: Ковачич должен был нейтрализовать Месси и позволил нам дышать на поле
08:43 Обамейянг: моё будущее в «Боруссии»? Ситуация в данный момент сложная
08:41 Панюков: «Зенит-2» показал, что даже в 18-19 лет можно хорошо играть в футбол
08:38 К.-П. Боатенг: «Барселоне» не хватает Неймара? Я лишь спрашиваю
08:36 Г. Невилл: не могу поверить, что «Челси» отпустил Матича, это не имеет смысла
08:08 Иммобиле: я заплакал в конце игры с «Ювентусом»
08:08 Штрунц: Саншеш действует в «Баварии» как инородное тело
07:45 Зидан: Иско? Игрокам «Барселоны» было очень трудно лишить его мяча
07:45 Жардим: три гола в ворота «Дижона» очень важны для Фалькао
07:44 Хёнесс: Дембеле? Как значительный клуб «Боруссия» Д должна показать силу
07:24 Романцев: в матче «Спартака» и ЦСКА осторожность брала верх над бесшабашностью
07:22 Неймар: люди думают, что уход из «Барселоны» означает смерть, но это не так
06:59 С. Индзаги: «Лацио» хотел отомстить «Ювентусу» за поражение в Кубке Италии
06:58 Тённис: «Шальке-04» сделает всё, чтобы удержать Горецку в своих рядах
06:44 Вальверде: надеюсь, Деулофеу преуспеет в «Барселоне»
06:37 Диего Коста: уважаю Конте как великого тренера, но не уважаю как человека
06:25 Геркус: возможно, успеем оформить трансфер нападающего до встречи со «Спартаком»
06:07 Христов: «СКА-Хабаровск» провёл достойный матч с «Рубином»
05:40 Шалимов: игроки «Краснодара» много ошибались и пропускали быстрые атаки «Амкара»
05:18 Зырянов: «Зенит-2» забил больше голов, чем создал моментов
05:11 Дибала: «Ювентус» сыграл с «Лацио» с менталитетом мелкой команды
04:59 Зидан: игра Асенсио меня не удивила
03:27 «Гремио» проиграл «Ботафого», Луан не попал в заявку на матч
Все новости RSS
Партнерский контент