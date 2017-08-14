Хави считает, что Коутиньо был бы очень полезен «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», считает, что хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо был бы очень полезен каталонской команде. Ранее сообщалось, что бразильский футболист может пополнить ряды испанского гранда.
«Коутиньо соединяет в себе все качества для того, чтобы добиться успехов в «Барселоне». Он знает, что должен показывать максимально сильную игру на уровне как клуба, так и национальной команды. Коутиньо обладает многими выигрышными качествами. Например дриблингом и скоростью. Кроме того, он весьма эффективен перед воротами соперника», — приводит слова Хави Eurosport.