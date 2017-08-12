Клопп: переход Коутиньо в «Барселону»? Я не принимаю решений о продаже игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красных Филиппе Коутиньо в «Барселону».
«Как у тренера футбольного клуба, у меня есть начальники. Они принимают принципиальные решения, продавать игрока или нет. Я должен принимать это. Если они не продадут его, то я тут ни при чём.
Я отвечаю за всех своих игроков, а не за одного или двух. Я должен работать с футболистами, которые имеются в моём распоряжении, я всегда этим и занимаюсь. Я не принимаю решений", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
«Ливерпуль» отклонил запрос Коутиньо о трансфере