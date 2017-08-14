«Сибирь» обыграла «Луч-Энергию» благодаря дублю Беляева

В Футбольной национальной лиге сыгран последний матч 8-го тура. «Луч-Энергия» на своём поле принимал «Сибирь». Гости выиграли последние три матча и в отчётном поединке продлили серию.
Подопечные Сергея Кирсанова забили по голу в каждом из таймов, завершив встречу со счётом (2:0). В составе победителей дубль оформил Роман Беляев, который отличился на 11-й и 57-й минутах.
Благодаря четвёртой победе подряд «Сибирь» поднялась на 9-е место. «Луч-Энергия» занимает 16-ю строчку. Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».