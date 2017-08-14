«Севилья» продлила соглашение с голкипером Рико до 2021 года

«Севилья» объявила о продлении соглашения с голкипером Серхио Рико до 2021 года, о чём сообщает официальный сайт испанской команды.
Предыдущий контракт футболиста был рассчитан до 2019 года. Рико является воспитанником «Севильи», начал выступления за основную команду с 2014 года и за это время принял участие в 129 официальных матчах (в 45 из них оставил свои ворота в неприкосновенности) и дважды выигрывал Лигу Европы (2015 и 2016 годы). В сборной Испании Рико дебютировал в июне 2016 года, выйдя на поле в товарищеской встрече с командой Южной Кореи.
«Севилья» обыграла «Рому» благодаря голу Нолито