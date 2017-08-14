Виллаш-Боаш: переход Паулиньо в «Барселону» показал силу игроков в Китае

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал переход нападающего Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону» за € 40 млн.
«Паулиньо приехал сюда и хорошо выполнял свою работу, и теперь мы получили трансфер в один из лучших клубов мира. Это доказывает, что большие клубы тоже ищут игроков в нашей лиге. Это отражение силы игроков и работы, которую они проделывают в чемпионате Китая», — приводит слова Виллаш-Боаша ESPN FC.
17 августа 29-летний Паулиньо пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт и будет представлен официально. В договоре футболиста прописана сумма отступных в размере € 120 млн.
«Барселона» объявила о переходе Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн