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Виллаш-Боаш: переход Паулиньо в «Барселону» показал силу игроков в Китае

14 августа 2017, понедельник. 15:39 Футбол

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал переход нападающего Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону» за € 40 млн.

«Паулиньо приехал сюда и хорошо выполнял свою работу, и теперь мы получили трансфер в один из лучших клубов мира. Это доказывает, что большие клубы тоже ищут игроков в нашей лиге. Это отражение силы игроков и работы, которую они проделывают в чемпионате Китая», — приводит слова Виллаш-Боаша ESPN FC.

17 августа 29-летний Паулиньо пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт и будет представлен официально. В договоре футболиста прописана сумма отступных в размере € 120 млн.

«Барселона» объявила о переходе Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Гуанчжоу Эвергранд ФК Барселона Шанхай СИПГ Андре Виллаш-Боаш Паулиньо
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14 августа 2017, понедельник
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