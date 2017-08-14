Конте: надо определить, есть ли вина игроков «Челси» в частых удалениях

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопрос о дисциплине игроков. В каждом из трёх последних официальных матчей игроки «Челси» зарабатывали удаление.
«Думаю, необходимо определить, есть ли в этом вина игроков, но, было решение арбитра правильным или нет, это очень странно, потому что в последних трёх матчах мы заканчивали игру вдесятером, а потом и вдевятером. Думаю, что это рекорд, если взглянуть в прошлое. Очень трудно обнаружить подобную ситуацию.
Я покажу матч игрокам, отмечу позитивные и негативные стороны, и мы снова будем работать над тем, чтобы улучшить игру и избежать ошибок, которые мы совершили во встрече с «Бёрнли», а также должным образом подготовиться к «Тоттенхэму». Я не беспокоюсь, потому что в игре неизбежно складываются разные ситуации – положительные и отрицательные. Для меня важно, что мы не закрываем глаза, но отмечаем свои ошибки и стараемся работать и улучшать свою игру.
Мы должны полностью погрузиться в работу. Если делаешь это ежедневно, то должен быть счастлив. Иногда результаты могут быть хорошими, иногда плохими, но самое важное, что я вижу у своих игроков должную самоотдачу, должную волю и должное желание работать и стараться улучшать игру", — цитирует Конте сайт «Челси».