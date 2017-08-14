Агент: «Спартак» готов отдать за Нойштедтера € 3 млн, «Фенербахче» хочет € 8 млн

Агент Доган Эрджан прокомментировал сообщения СМИ о переговорах «Спартака» и «Фенербахче» по поводу российского футболиста турецкой команды Романа Нойштедтера.
«Со мной связывались из „Фенербахче“ и спрашивали, есть ли варианты с продажей Нойштедтера за восемь миллионов евро. „Спартаку“ Роман интересен в том числе наличием российского паспорта, но клуб готов заплатить только три миллиона евро», — цитирует агента турецкое интернет-издание Ajansspor.
На прошлой неделе заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что видеть в команде Нойштедтера хотел главный тренер Массимо Каррера.