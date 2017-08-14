Будогосский: Лунёв был бы настоящий джентльмен, если бы взял и ушёл с поля

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев мог уйти с поля по ходу встречи шестого тура РФПЛ с «Ахматом» (4:0), если считал, что заслуживал удаления. На 59-й минуте Лунёв сыграл рукой за пределами штрафной площади, но арбитр нарушения не зафиксировал.
«Если Лунев считал, что его нужно было удалить, то, если был бы настоящий джентльмен, взял бы и ушёл с поля, попросив замену.
Арбитр матча Игорь Федотов получил неудовлетворительную оценку за свою работу. У меня нет такой информации, откуда она у вас? Это называется ОБС — одна бабка сказала. Никаких официальных комментариев по оценке Федотова я давать не буду, это закрытая информация. Рассматривать ситуацию, связанную с его судейством и судейством других матчей, будет комиссия", — цитирует Будогосского «Р-Спорт».