«Бетис» анонсировал трансфер Хави Гарсии видео с песней «Калинка-Малинка»

«Бетис» необычным образом анонсировал переход полузащитника «Зенита» Хави Гарсии в свой стан.
Испанский клуб опубликовал видеоролик, в котором игрок в тёплой одежде и с шапкой-ушанкой на голове по дороге на стадион «Бенито Вильямарин» постепенно избавляется от предметов зимнего гардероба. Всё это происходит под песню «Калинка-Малинка», а вокруг футболиста можно заметить другие атрибуты российской культуры.
Ранее «Бетис» подтвердил переход Гарсии из «Зенита». Игрок подписал контракт, который рассчитан до 2020 года. По неофициальным данным, «Бетис» заплатил «Зениту» за 30-летнего футболиста € 1,5 млн.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бетиса».