Bwin стал официальным партнёром Суперкубка Испании

Букмекерский бренд bwin расширил своё присутствие в испанском футболе, став одним из официальных партнёров Суперкубка Испании. Согласно контракту с испанской федерацией футбола бренд получил широкое присутствие на рекламных носителях во время матчей между двумя грандами испанского футбола – «Реалом» и «Барселоной». Первый матч состоялся на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:1. Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 16 августа.
Добавим, что ранее bwin подписал спонсорские соглашения с испанскими футбольными клубами, в числе которых «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и «Вильярреал». С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид».
Компания bwin, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. В июне 2017 года бренд bwin был официально представлен в России. Предварительная регистрация пользователей уже доступна на сайте bwin.ru.