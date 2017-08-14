Защитник «Янг Бойз»: видел Марио Фернандеса только на фотографиях

Защитник «Янг Бойз» Лорис Бенито поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне 15 августа. Также у игрока спросили о правом защитнике ЦСКА Марио Фернандесе.
«Они много игр провели на высоком уровне. Мы отдаём себе отчёт, что завтрашний матч — особенный вызов для ЦСКА.
Марио Фернандес? Я не знаю этого игрока. Видел только фотографии. Но, естественно, мы попытаемся как можно лучше подготовиться, чтобы качественно противостоять сопернику», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
«Янг Бойз» — ЦСКА: на матче ожидается около 20 тыс. зрителей